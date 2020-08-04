أعلنت شركة ريغينيرون الأمريكية للتقنيات الحيوية عن نجاح اختبارات مزيج الأدوية الذي تقوم بتطويره لمنع الإصابة بفايروس كورونا وعلاج المصابين، على الحيوانات.

وقالت الشركة (الإثنين)، إن الدواء من نوعين من الأجسام المضادة أثبت قدرته على «عرقلة الإصابة بالعدوى بشكل شبه كامل»، مشيرة إلى أنه قادر أيضا على تقليص مستوى العدوى أثناء إدخال فايروس أكثر قوة لأجسام الحيوانات.

وأضافت أن نتائج اختباراتها كانت مشابهة أو تجاوزت نتائج الاختبارات الأخرى على الحيوانات لتطوير لقاح ضد فايروس كورونا.

وأكدت الشركة أن القرود والهامستر التي تم اختبار الأدوية عليها، لم تظهر أي سوء لحالتها بعد العلاج، ما يعتبر دليلا على أن الأدوية لن تزيد من شدة أعراض المرض لدى البشر، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وأضافت الشركة أنها قد بدأت بالاختبارات السريرية للأدوية على البشر.

وكانت «ريغينيرون» وقعت عقدا مع الحكومة الأمريكية بقيمة 450 مليون دولار لتطوير الأدوية لعلاج المصابين بفايروس كورونا.