أحبطت إدارة البحث الجنائي الأردني (الإثنين) محاولة احتيال بـ250 ألف دولار مزيفة، وألقت القبض على المتورطين بعد مداهمة إحدى الشقق في العاصمة عمان.

وقالت مديرية الأمن العام: إن «معلومات وردت للعاملين في إدارة البحث الجنائي حول قيام عدد من الأشخاص بالتحضير لعملية احتيال على شخصين آخرين بواسطة العملة المزيفة، حيث تمت متابعة تلك المعلومات للتأكد منها وتحديد هوية المحتالين وتفاصيل العملية».

وأضاف: «من خلال التحقيقات وجمع المعلومات وتتبع المشتبه بهم تمكن المحققون من التأكد من المعلومات وهوية المحتالين وموعد ومكان إتمام العملية».

وتابع: «في الموعد المحدد جرت مداهمة الشقة التي اتفق فيها المحتالون مع الشخصين على تسليم الدولارات وبيعها لهما، وألقي القبض على 3 أشخاص داخل الشقة وضبط بحوزتهم نحو 250 ألف دولار مزيفة قبل إتمامهم عملية الاحتيال وبوشر التحقيق معهم».