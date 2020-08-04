بلغ إجمالي إيرادات قطاع صناعة الثقافة الصينية 4.02 تريليون يوان (نحو 575 مليار دولار) خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، بانخفاض بنسبة 6.2% على أساس سنوي.وذكر المكتب الوطني للإحصاءات، في أحدث بيانات أصدرها أمس الأول (الأحد)، أن قطاع الثقافة الصينية شهد تحسنا في الإيرادات مع تراجع تأثير فايروس كورونا بشكل تدريجي. واعتمد المكتب، في بياناته، على قياس أداء نحو 59 ألف شركة ثقافية في جميع القطاعات.وتخطط الصين لتطوير صناعتها الثقافية، لتصبح ركيزة للاقتصاد الوطني.