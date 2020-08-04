لا بد من أن البحث عن شيء.. أي شيء يضع حداً لجائحة فايروس كورونا الجديد لن يتوقف، حتى لو تم العثور على ذلك الشيء المفقود. وقد تشعب البحث ليشمل مجالات عدة. غير أن بوصلته توقفت أخيراً في محطة حيوان الألبكا، وهو حيوان ثَدْيِيّ ينتمي لفصيلة الجمال، يعيش في ظروف مناخية مختلفة، بداية من المناطق الاستوائية، حتى القطب الشمالي المتجمد. وقال علماء في السويد وجنوب أفريقيا، أخيراً، بحسب «صنداى تلغراف»، إنهم اكتشفوا وجود أجسام مضادة في الألبكا تدحر الفايروس تماماً. وذكروا أنهم استخدموا أجساماً مضادة استخرجوها من حيوان ألبكا تم تحصينه ضد الفايروس، لمنعه من إصابة الإنسان.