حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس (الإثنين)، من احتمال عدم وجود «حل سحري» للقضاء على فايروس كورونا المستجد الذي أصاب الملايين حول العالم، وأودى بحياة مئات الآلاف من المرضى. ويأتي تحذير الصحة العالمية وسط آمال كبيرة في التوصل إلى لقاح ضد مرض «كوفيد-19»، لاسيما أن عددا من شركات الأدوية الكبرى وصلت إلى مراحل متقدمة.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف، «لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا».وأعلن المدير العام للمنظمة أن جائحة كورونا تمثل أخطر وباء يشهده العالم منذ عام 1918.