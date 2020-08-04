في أحدث مستجدات حرب التطبيقات التي انطلقت في الأيام الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «تيك توك» 45 يوما للتفاوض على بيع التطبيق الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة لشركة مايكروسوفت.وقال مسؤولون أمريكيون إن التطبيق الرائج بين الشباب تحت إدارة الشركة الصينية يمثل خطرا قوميا بسبب البيانات الشخصية التي يتعامل معها.لكن عقب مباحثات بين ترمب والرئيس التنفيذي لـ«مايكروسوفت» ساتيا نادالا، قالت الشركة التي مقرها واشنطن، في بيان، إنها ستواصل المفاوضات للاستحواذ على «تيك توك» من بايت دانس، وإنها تهدف إلى التوصل لاتفاق بحلول 15 سبتمبر. ومن المقرر أن تشرف لجنة الاستثمار الأجنبي على المفاوضات.