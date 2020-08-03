قالت عارضة الأزياء الأوكرانية داريا كيريليوك، إنها تعرضت للاعتداء بالضرب خلال قضائها إجازة على شاطئ مدينة إزمير التركية.
ونشرت عارضة الأزياء صورة على حسابها في «إنستغرام»، تعزز روايتها للحادث.
وقالت كيريليوك: «لن أصمت، سأخبر عن كل ما حدث معي ومع صديقي ومجموعة من الرفاق».
وأضافت: «لقد تعرضنا للاعتداء من قبل رجال الأمن على شاطئ مومو في منطقة شيشمي التركية. أربع فتيات تعرضن للكم على وجوههن (بينهن أنا) والشبان أيضا... أصبنا بشدة».
وتابعت: «أعطينا الشرطة تقريرا مفصلا عما حصل لنا. لا يجب أن نغض النظر عما يحدث ويجب علينا وقف العنف ضد المرأة».
ونشرت عارضة الأزياء صورة على حسابها في «إنستغرام»، تعزز روايتها للحادث.
وقالت كيريليوك: «لن أصمت، سأخبر عن كل ما حدث معي ومع صديقي ومجموعة من الرفاق».
وأضافت: «لقد تعرضنا للاعتداء من قبل رجال الأمن على شاطئ مومو في منطقة شيشمي التركية. أربع فتيات تعرضن للكم على وجوههن (بينهن أنا) والشبان أيضا... أصبنا بشدة».
وتابعت: «أعطينا الشرطة تقريرا مفصلا عما حصل لنا. لا يجب أن نغض النظر عما يحدث ويجب علينا وقف العنف ضد المرأة».