قالت عارضة الأزياء الأوكرانية داريا كيريليوك، إنها تعرضت للاعتداء بالضرب خلال قضائها إجازة على شاطئ مدينة إزمير التركية.ونشرت عارضة الأزياء صورة على حسابها في «إنستغرام»، تعزز روايتها للحادث.وقالت كيريليوك: «لن أصمت، سأخبر عن كل ما حدث معي ومع صديقي ومجموعة من الرفاق».وأضافت: «لقد تعرضنا للاعتداء من قبل رجال الأمن على شاطئ مومو في منطقة شيشمي التركية. أربع فتيات تعرضن للكم على وجوههن (بينهن أنا) والشبان أيضا... أصبنا بشدة».وتابعت: «أعطينا الشرطة تقريرا مفصلا عما حصل لنا. لا يجب أن نغض النظر عما يحدث ويجب علينا وقف العنف ضد المرأة».