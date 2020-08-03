يبدو أن «الخفاش» لم يعد المتهم الوحيد في نقل فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى البشر، بل إن هناك حيواناً آخر أصبح مصدراً محتملا ناقلاً للعدوى، هو حيوان «المنك».

وحول ذلك، ففي الوقت الذي يتم البحث فيه عن أسباب إصابة حيوان المنك بـ«كوفيد-19» ومدى انتقاله للبشر، أصدرت السلطات في كل من هولندا وإسبانيا تعليمات بقتل أكثر من مليون من حيوان المنك بالمزارع، ووفقا لتقارير إخبارية، فإن هناك فرضية لم تثبت حتى الآن تفيد بأن «كورونا» تفشى بين حيوان المنك بدءا بإصابة أحد العمال في مزرعة خاصة بهذا الحيوان وفق ما يعتقده خبراء.

وفيما يسعى العلماء لاكتشاف صحة الفرضية ومدى التهديد الذي يمكن أن يشكله مثل هذا الانتشار، حذرت الحكومة الهولندية وأحد الباحثين من أن هناك احتمالا «مقبولا» أيضا بالتقاط بعض العمال العدوى من المنك.

وصدرت أوامر بقتل أكثر من 92 ألف حيوان منك في المزرعة الواقعة في منطقة أراغون بشمال شرق إسبانيا، حيث يقدر أن 9 حيوانات من أصل 10 أصيبت بالفيروس، بحسب ما أفاد به المدير الإقليمي للزراعة والبيئة الإسباني خواكين أولونا، مضيفا أن تفشي المرض في مزرعة المنك الإسبانية تم اكتشافه بعد إصابة سبعة من بين 14 موظفاً، بينهم المالك، في أواخر مايو، وأصيب موظفان آخران حتى بعد إغلاق المزرعة.