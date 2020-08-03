أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، أنه من المخطط أن تنتج بلاده عدة ملايين من جرعة لقاح ضد فايروس كورونا شهرياً بحلول عام 2021.



وبحسب موقع «سبوتنيك»، سيعتمد حجم الإنتاج على احتياجات نظام الرعاية الصحية. كما من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة «غامالي» الشهر القادم.



وقال الوزير، «وفقاً للتقديرات الأولية سنتمكن من ضمان إنتاج عدة مئات الآلاف من جرعات اللقاح شهرياً مع زيادة لاحقة إلى عدة ملايين بحلول بداية العام القادم. وسنبذل قصارى جهدنا لضمان تنفيذ هذه الخطط».



وأعلنت هيئة الرقابة على الاستهلاك الروسية «روس بوتريب نادزور»، في وقت سابق، أنه يتم تطوير 26 نوعاً مختلفاً من اللقاحات ضد فايروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية. واجتاز لقاح واحد طوره مركز «غامالي» تجارب سريرية على المتطوعين. كما يقوم مركز «فيكتور» بتطوير لقاح على ست منصات تكنولوجية مختلفة. ومن المقرر إطلاق أول لقاح منها في سبتمبر، والثاني في أكتوبر الأول من هذا العام.