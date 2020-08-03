قال خبراء في البيت الأبيض، (الأحد)، إن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة من تفشي فايروس كورونا المستجد حيث «تنتشر العدوى بشكل غير عادي» في المناطق الريفية، بالإضافة إلى المدن.

وتواصل حالات الإصابة بفايروس كورونا تسجيل قفزات في بعض مناطق البلاد، ويحاول مسؤولو الصحة العامة العمل مع حكام الولايات لوضع خطط للمكافحة في كل ولاية. وقالت منسقة فريق العمل المكلف بمواجهة جائحة فايروس كورونا في البيت الأبيض، ديبورا بيركس: «نمر بمرحلة جديدة. ما نشهده اليوم هو مختلف عن مارس وأبريل»، وأضافت أن العدوى «تنتشر بشكل غير عادي» في المناطق الريفية وأيضا في المناطق الحضرية.

وأوضحت لقناة «سي.إن.إن» التلفزيونية «إلى كل من يعيش في منطقة ريفية.. لست محصنا أو محميا من الفايروس».