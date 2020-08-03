أكثر من 18 مليون نسمة هم عدد المصابين بفايروس كورونا الجديد حتى ظهر الأحد، وإن كان 11.34 مليون منهم تعافوا، إلا أن عدد من توفوا بالوباء ارتفع أمس إلى 689465 شخصاً. وكالعادة، فإن «الخمسة الكبار» الذين يحتلون المراتب الخمس الأولى من نحو 210 دول ومناطق ظلوا يصطلون بجحيم الإصابات والموت بكوفيد-19. في الصدارة الولايات المتحدة، بـ 4.76 مليون إصابة، و157901 وفاة. وتكهن المركز الأمريكي للحد من الأمراض أمس بأن يصل عدد وفيات أمريكا إلى 182 ألفاً خلال الأسبوع الرابع من أغسطس الجاري. وفي المرتبة الثانية البرازيل، حيث تجاوز عدد المصابين أمس 2.7 مليون. وزاد عدد المتوفين إلى 93616 شخصاً. أما الثالثة، وهي الهند، فهي تشهد تدهوراً وبائياً خطيراً؛ إذ أعلنت 54735 إصابة جديدة الأحد، و853 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 1.75 مليون، وعدد الوفيات إلى 37415 وفاة. أما روسيا- الرابعة عالمياً فتزحف سريعاً صوب المليون إصابة؛ إذ بلغ الإجمالي أمس 850876 إصابة. وفي المرتبة الخامسة جنوب أفريقيا، التي قفز عدد الإصابات فيها أمس (الأحد) إلى 503290، تعادل أكثر من نصف عدد الإصابات في بقية بلدان أفريقيا. وقال وزير الصحة زويليني مخيزي إنه تم رصد 10107 إصابات جديدة ليل السبت. وقال خبراء إن عدد الإصابات في جنوب أفريقيا قد يكون أكبر من المعلن كثيراً، بسبب قلة الفحوص، ولأسباب أخرى. لكن الخوف لا يقتصر على الدول الخمس الكبيرة التي رزئت بكوفيد-19؛ بل يمتد ليشمل ثلاثي أمريكا اللاتينية المهدد بالخطر: المكسيك (السادسة عالمياً)، حيث بلغ عدد المصابين 434193، وعدد الوفيات 47472 أمس. تتلوها بيرو بـ 422183 إصابة، و19408 وفيات. وتأتي بعدها تشيلي بـ 357658 إصابة. وفي أستراليا، حيث يشن الفايروس موجة ثانية من هجمته الوبائية، أعلن رئيس وزراء مقاطعة فكتوريا دانيال أندروز حالة الكوارث والطوارئ، وقرر معها فرض حظر التجوال في العاصمة الإقليمية ملبورن من مساء الأحد. وقال إن حالة الكوارث تمنح الشرطة سلطات واسعة لتنفيذ تدابير الإغلاق. وقال إنه سيعلن اليوم (الإثنين) إغلاق عدد من القطاعات الصناعية والاقتصادية. ولن يسمح لأي مواطن بالمقاطعة بتعدي أكثر من 5 كيلومترات من منزله، لشراء حاجاته الأساسية. وتعد فكتوريا ثانية مقاطعات أستراليا من حيث عدد السكان. وذكرت صحيفة «ذا إيدج» الأسترالية أمس أن إجراءات الإغلاق ستستمر 6 أسابيع، اعتباراً من الأربعاء القادم. وأعلن أندروز أمس 397 إصابة جديدة.وفي بقية أرجاء العالم، توجز «عكاظ» التطورات الصحية على النحو التالي:* كوريا الجنوبية: إعلان 30 حالة جديدة (الأحد)، معظمها لقادمين على متن رحلات دولية قادمة من الخارج.. لكن 8 منها محلية بحسب السلطات هناك.* اليونان: 110 إصابات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقالت الحكومة إن 10 منها لأشخاص حضروا حفلة زواج بمدينة ثيسالونيكي، ثانية كبريات مدن اليونان.* إيطاليا: قالت السلطات إنها اكتشفت 295 حالة جديدة أمس. وللمرة الأولى منذ ثلاثة أيام ينخفض عدد الإصابات الجديدة دون 300.* النمسا: قالت المستشارية النمساوية (الرئاسة) أمس إنه تم تشخيص إصابة مسؤول كبير في المستشارية بكوفيد-19. لكنه لا يعمل قريباً من المستشار سباستيان كورز، الذي يخضع لفحوصات متكررة لضمان سلامته.* اليابان: الإعلان عن 472 إصابة في طوكيو السبت. وقالت محافظة العاصمة يوريكي كويكي إن معظم المصابين بالفايروس في العشرينات والثلاثينات من أعمارهم.* الصين: 45 إصابة جديدة (السبت)، منها 31 حالة في محافظة تشينغيانغ الغربية التي يقطنها مسلمو الصين. ولم تعلن السلطات أية وفيات جديدة.* فنزويلا: افتتح الرئيس نيكولاس مادورو مستشفى يسع مئات الأسرّة في ملعب كرة القدم بالعاصمة كراكاس، اسعداداً لموجة وبائية ثانية محتملة.* ألمانيا: تسجيل 606 إصابات خلال الساعات الـ 24 الماضية.* الفلبين: ناشد الأطباء الرئيس رودريغو دوتيرتي أمس إغلاق العاصمة مانيلا بالكامل، لئلا تخسر البلاد حربها على كوفيد-19. وأعلنت السلطات إغلاق مستشفيين في مانيلا أمس، بعد إصابة كوادرهما الصحية بكوفيد-19.