في أول حفلة جماهيرية بالعالم منذ جائحة كورونا، نثر الفنان الإماراتي حسين الجسمي جميع أشكال الفرح على الجمهور الحاضر في مسرح دبي أوبرا وملايين المشاهدين عبر قنوات mbc، في حفلة حملت عناوين الرقي المرفوقة بالاحتياطات الاحترازية الصحية، ضمن احتفالات وفعاليات مهرجان صيف دبي 2020، في عيد الأضحى المبارك، وهي حفلة خيرية حملت عنوان «حفلة العيد والعطاء». وأعرب الجسمي خلال الحفلة عن اشتياقه للقاء الجمهور، وقال: «صحيح نحن اليوم متباعدون في الجلوس، ولكننا متقاربون بالمحبة، متقاربون في الخير من أجل الأطفال، متقاربون في صناعة الفرح».وتنقل الجسمي خلال الحفلة عبر مجموعة من أغانيه، وقدم على آلة البيانو «انا لها شمس»، ثم تبعها بأغنيته الجديدة «أهواك للموت».