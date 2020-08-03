في آخر صيحات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، جدد دعوة مواطني بلاده لتعقيم الكمامات بالبنزين، رافضاً التراجع عن تصريحاته السابقة بعد الهجوم الذي تعرّض له. ورفض وصفه من قِبل بعض المنتقدين لتصريحاته بـ«المجنون»، مضيفاً «ما قلته كان صحيحاً، إذا لم يتوفر الكحول وبخاصة للفقراء فما عليهم إلا الذهاب إلى إحدى محطات البنزين واستخدام البنزين للتعقيم». وتعرّض الرئيس الفلبيني لهجوم شديد على خلفية تصريحاته.في حين حاول مسؤولو الصحة بالبلاد تصحيح ذلك، مشيرين إلى أن «تصريحاته كانت مجرد نكتة». وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روكو: «لا أصدق أنه بعد 4 سنوات له في سدة الرئاسة، ما زلتم لا تعرفونه».