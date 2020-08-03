لا تزال قضية «مشاهير غسل الأموال» حديث الساعة والمجالس في الكويت. وفي آخر التطورات، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني أن «فاشينيستا» ضمن المشاهير الـ10 الصادر بحقهم قرار من النائب العام بتجميد حساباتهم البنكية ومنعهم من السفر، للاشتباه في قضايا غسل أموال، تمكنت من سحب 40 ألف دينار كويتي نقداً من أحد البنوك.وكشف المصدر لصحيفة القبس (الأحد) أن الفاشينيستا استغلت ثغرة بسبب أن الجهات الأمنية عممت رقمها المدني بالخطأ على البنوك، بالرغم من صحة اسمها الصادر ضده تجميد الحساب. وأعادت المبلغ في اليوم التالي مباشرة بعد تحذير الجهات الأمنية لها.