تجردت امرأة خمسينية من إنسانيتها، وأقدمت اليوم (الأحد)، على جريمة وحشية بقتلها اثنين من أبناء زوجها القاصرين خنقا وطعناً، وذلك في حي القصبة بمدينة مراكش في المملكة المغربية.

وبحسب موقع «هسبريس» الإخباري، فإن الضحيتين هما طفل (12 عاما) وطفلة (14 عاما)، إذ تعرض الطفل للخنق بغرفة بالطابق الأول بمسكن العائلة، فيما تعرضت الفتاة لطعنات بسلاح أبيض بسطح المنزل، فيما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب جريمة القتل.

ويضيف الموقع أنه تم التحفظ على المشتبه بها زوجة الأب تحت تدبير الحراسة النظرية، ورهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لكشف ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب الجريمة، إذ تشير المعطيات الأولية للبحث إلى الاشتباه في تورط زوجة الأب في ارتكاب الجريمة، وذلك لأسباب ودوافع يعكف البحث التمهيدي حاليا على تحديد طبيعتها، فيما باشرت مصالح الشرطة القضائية إجراءات معاينة جثتي الضحيتين.