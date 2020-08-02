أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في مصر الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزارة من خلال البحث العلمي بدأت في تطوير لقاحات لفايروس كورونا، وهناك 4 أنواع من اللقاحات تجري تجربتها.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على الفضائية المصرية: «نتحدث الآن للوصول إلى لقاح مصري والخطوات مبشرة، ونعمل على قدم وساق للوصول إلى لقاح مصري».



وتابع: «على مستوى العالم هناك أنباء مبشرة عن نوعين من اللقاحات وصلا إلى المرحلة الإكلينيكية الثالثة، وهناك توقعات باستخدام اللقاح في أواخر العام الحالي أو مطلع 2021، ولجنة التعامل مع الأزمة تقوم الآن بالتفاوض مع الشركات المنتجة للقاحات بمجرد السماح بها، ليكون لمصر حصتها المخصصة من هذا اللقاح».



وأوضح أن هناك مفاوضات جارية لتوفير اللقاحات العالمية بمجرد الموافقة عليها من الصحة العالمية، مستطرداً: «مصر تسير في حجز حصتها من لقاح محتمل واجتهادات العلماء المصريين للتوصل إلى لقاح مصري».