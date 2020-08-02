تلقى سكان من اليابان والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا، طروداً من الصين تحتوي على بذور نباتات من مرسلين مجهولين، حسبما نقلتNHK (السبت)، عن إدارة الحجر الصحي في يوكوهاما، التي أكدت أن الطرود عليها علامة البريد الصيني، وعناوين الإرسال المحددة هي أيضا صينية، لكن وزارة خارجية الصين تنفي أي صلة بين بلدها والبريد الغامض.



وتلقى أحد سكان ولاية كاناغاوا في أواخر يوليو، طرداً يحتوي على جزيئات تشبه بذور النبات يبلغ حجمها حوالى 2 مم. يبدو من الملصق أن الطرد وصل من الصين، ومع ذلك، هو لم يشتر أي شيء من هناك.



وبدأ يابانيون من مناطق أخرى من البلاد في تلقي طرود مماثلة من نهاية يوليو، يتم إرسالها جميعها من الخارج، وليس عليها ختم يؤكد فحصها من قبل خدمة الحجر الصحي. ونصح مسؤولو الحجر الصحي اليابانيين بعدم زراعة البذور المشبوهة.



وفي وقت سابق، في 27 يوليو، أفادت التقارير أن وزارة الزراعة الأمريكية فرجينيا حثت على عدم زراعة البذور من الطرود المجهولة التي حصل عليها السكان من الصين، وكذلك إبلاغ السلطات المحلية عن استلام مثل هذه الطرود.