توفيت كوني كولب (57 عاما) أول مريضة تخضع لعملية زرع رأس في الولايات المتحدة، والتي أجرت عمليتها في عام 2008.



ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المتحدثة باسم المستشفى قولها إن كوني توفيت من مضاعفات عدوى لا علاقة لها بعملية الزرع، مؤكدة أن السيدة كولب كانت أكبر مريضة خضعت لزرع وجه في العالم.

وقال رئيس معهد الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية في كليفلاند كلينيك الدكتور فرانك باباي: «لقد كانت رائدة رائعة وقرارها الخضوع لعملية خطيرة مثل هذه أحيانًا هو هدية دائمة للبشرية جمعاء».

واستغرقت العملية للسيدة كولب 23 ساعة في عام 2008، والتي استبدلت وجهها المتضرر بوجه امرأة توفيت أخيرا، وكانت عملية زرع الوجه الأكثر شمولا وتعقيدا في ذلك الوقت، حيث تم إجراء 3 عمليات زرع وجه قبل السيدة كولب: اثنتان في فرنسا وواحدة في الصين.