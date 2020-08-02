أعلن المجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا أن العلماء يقومون بتطوير رذاذ «يمكن أن يوقف» انتشار فايروس كورونا، عند رشه في الفم.

ووفق علماء مشاركون في الدراسة، فإن الرذاذ المرتقب سيعمل كحاجز لا يخترقه الفايروس، ويفقد تأثيره في التجويف الفموي البلعومي، حيث يعتقد أن العدوى تبدأ في هذه المنطقة.

ونقل موقع «العربية.نت»، عن علماء قولهم إن استخدام الرذاذ سيحيّد الفايروس الذي يتكاثر في الخلايا المصابة حتى لو بدأت العدوى في هذه المرحلة الأولية، كما يحد من انتشار العدوى إلى منطقة الرئة، ما يقلل من شدة المرض.