تجرد عامل من مشاعر الإنسانية حين أقدم على قتل شقيقه بواسطة سلاح أبيض بسبب توزيع لحوم الأضحية، في محافظة البحيرة، شمال العاصمة المصرية القاهرة.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن البحيرة بلاغاً بوقوع جريمة قتل راح ضحيتها شقيق المتهم.



وأوضحت تحريات الشرطة أن القاتل تعدى على شقيقه بسلاح أبيض، بعد وقوع مشاجرة بينهما بسب توزيع لحوم الأضحية، كما قام المتهم بالتعدي على شقيقته بجرح نافذ وتم حجزها داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.