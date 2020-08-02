في ظل عودة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (السبت)، أنه سيحظر استخدام تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، وهو تطبيق تشتبه واشنطن في إمكان حصول عمليات تجسس عبره لحساب الاستخبارات الصينية، مشيرا إلى أنه يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يحظر التطبيق في أمريكا، ما يعني أن الحظر قد يتم تنفيذه في غضون 24 ساعة. وقال ترمب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «اير فورس وان»: «إنه في ما يخص تيك توك، نحن سنعمل على حظره في الولايات المتحدة». ويحقق تطبيق «تيك توك» رواجا كبيرا لدى المراهقين، خصوصا بفضل فيديوهاته الطريفة المتمحورة بشكل كبير على الرقص والموسيقى.ونقلت وكالات عالمية، عن مصادر مطلعة، أن البيت الأبيض يستعد لإجبار عملاق الإنترنت الصيني «بايت دانس» على التخلي عن أنشطة «تيك توك» في الولايات المتحدة، إذ يجري مشترون محتملون، من بينهم شركة مايكروسوفت، محادثات لشراء تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير.وفي يوليو، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض إنه يتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكي إجراء قويا ضد تطبيقي «تيك توك» و«وي تشات» الصينيَّيْن.