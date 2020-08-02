يبدو أن أزمات سوق التبغ في المملكة لا يراد لها أن تهدأ، إذ دون غيرها من المنتجات، تعلو أصوات المستهلكين بين الفينة والأخرى حول اختفاء منتجات من السوق دون سابق إنذار أو مبررات كافية، واليوم يثير مرتادو متاجر «السيجار» أزمة جديدة حول اختفائه من الأسواق. وتشير محال تجارية تحدثت إليها «عكاظ» عن وجود مخزون جيد من مختلف أنواع السيجار إلا أنها استدركت في حديثها بالقول إن أزمة كورونا ألقت جوانحها عليها أيضاً، حيث انخفضت أعداد المنتجات المستوردة من الخارج لظروف تتعلق بالمنتجين أنفسهم في بلدانهم. ويبرر تجار انقطاع بعض الأنواع من التبغ بالظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الاستيراد، رغم أن حركة التوريد التجارية بين الدول لم تتأثر بشكل كبير. وفيما أثارت هذه الضبابية في السوق حنق المستهلكين، متهمين التجار بـ«تجفيف السوق وإخفاء المنتجات بغية رفع أسعارها في أسواق الظل».