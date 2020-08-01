أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم (السبت) عن انتهاء التجارب السريرية في مركز غامالي للقاح ضد كوفيد-19.



ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الوزير قوله: «تم إنجاز الاختبارات السريرية على لقاح ضد عدوى الفايروس التاجي، طوره مركز غامالي الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة. ويجري إعداد الوثائق الضرورية لتسجيل اللقاح رسمياً».



ووفقاً للوزير، سيتم استخدام هذا اللقاح بعد تسجيله، لتطعيم العاملين في القطاع الطبي وفي المدارس في المقام الأول.



وأكد الوزير، أن عملية الإنتاج التجاري للقاح ستبدأ في أكتوبر القادم.