أضحى أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية في مصر (الجمعة)، على جريمة بشعة حين أقدم شاب مريض نفسياً على قتل والدته طعناً بالسكين، وإلقاء شقيقه من الطابق الرابع.



وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن شقيق المتهم سقط على مكان خال دون موته، فيما تم نقل جثة الوالدة إلى المستشفى الجامعي في بنها.



وتعود تفاصيل الواقعة حين تلقت قوات الأمن المصرية إخطاراً من الشرطة بنشوب مشاجرة في أحد المنازل بين شاب وشقيقه أسفرت عن مقتل والدتهما، وتبين أن المتهم يدعى «هشام. ع» شاب مريض نفسي نشبت بينه وبين شقيقه «عبدالعزيز. ع» مشاجرة، وأصيب المتهم بحالة هياج.



وألقى المتهم بشقيقه من الدور الرابع، وعندما حاولت الأم استطلاع الأمر سدد لها المتهم طعنات عدة أودت بحياتها في الحال.



وتبين من التحريات أن الأم تدعى «جيهان. ف» ربة منزل، وأن المتهم مصاب بمرض نفسي وهياج شديد، وخلال محاولة تهدئته استل سكيناً وطعن والدته حتى الموت.