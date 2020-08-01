بعد أشهر من المحاولات، نجحت السلطات المسؤولة في ولاية واشنطن، بأقصى شمال غربي الولايات المتحدة، في «صيد» أول دبور آسيوي عملاق، والذي أثار مخاوف كبيرة منذ ظهوره في الولايات المتحدة، وعرف باسم «الدبور القاتل».



ويحاول العلماء اصطياد تلك الحشرات الغازية ومنع الإصابة بها منذ اكتشافها لأول مرة في الولاية في مايو الماضي. وبسبب حجمها العملاق الذي قد يزيد على بوصتين (5 سنتيمترات) حصلت الدبابير على لقبها المخيف، فضلاً عن ميلها لمهاجمة وقتل نحل العسل، وربما الأشخاص.



وحتى الآن، رصدت 5 دبابير عملاقة رسمياً في الولاية، ولكن الإعلان الأخير يؤكد أن هذا أول «دبور عملاق» يتم العثور عليه بعد سقوطه في الفخ.



وأعلن مسؤولون (الجمعة)، أنهم تأكدوا من قنص الدبور الآسيوي العملاق في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك من فخ بالقرب من خليج بيرش.



ونقل موقع «سكاي نيوز» عن مدير علم الحشرات في وزارة الزراعة بواشنطن سفين سبيتشيغر قوله «هذا أمر مشجع لأنه يعني أننا نعرف أن المصائد تعمل، ولكن هذا يعني أيضاً أن لدينا عملاً نقوم به».



ورجح سيث تروسكوت، من كلية العلوم الزراعية والبشرية والطبيعية في جامعة واشنطن، أن يكون قد تم نقلها عبر شحنات دولية، وفي بعض الحالات بشكل متعمد، على حد قوله.



وقال تروسكوت إن «الدبابير تكون أكثر تدميراً اعتباراً من أواخر الصيف (يوليو) وأوائل الخريف (أكتوبر)، إذ إنها في هذه الفترة تكون مشغولة في البحث عن مصادر البروتين لتربية ملكات العام القادم».