أثار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس، جدلاً واسعاً، بعد قوله إن كائنات فضائية هي من بنت أهرامات الجيزة الكبرى، بدلاً من كونها بُنيت على أيدي قدماء المصريين.



وكتب الملياردير الأمريكي، البالغ من العمر 49 عاماً، عبر حسابه في تويتر، (الجمعة)، أن «كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات».



وفي حين أخذ البعض التغريدة على محمل الجد، علق الفنان المصري محمد هنيدي على التغريدة بنشر صورة التقطت لإيلون ماسك لدى تدخينه سيجارة ماريجوانا، للمرة الأولى في حياته عندما ظهر في أحد البرامج الإذاعية.