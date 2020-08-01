أفادت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» العلمية بأن بادي وهو أول كلب أصيب بفايروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، نفق بعد أشهر من إصابته.

وحسب المجلة، فإن الكلب الذي ينتمي لسلالة الراعي الألماني البالغ من العمر 7 سنوات لفظ أنفاسه الأخيرة بنيويورك في 11 يوليو، لكن من غير المعلوم ما إذا كان فارق الحياة نتيجة مضاعفات حدثت له بعد إصابته بالفايروس، أم أن هناك سببا آخر لذلك، علما أنه كان يعاني من السرطان.

وفي مايو الماضي، كان بادي أول كلب ثبتت إصابته بفايروس كورونا في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا من الوباء.

ويعتقد أن بادي التقط العدوى من مالكه روبرت ماهوني، التي كشفت التحاليل إصابته بفايروس كورونا في الربيع الماضي.

وقال طبيبان اطلعا على تقارير الحالة الصحية للكلب لـ«ناشيونال جيوغرافيك»، إنه كان مصابا بسرطان الغدد اللمفاوية، لكن سبب وفاته الحقيقي لا يزال غير مؤكد.

وحسب إحصاءات رسمية من وزارة الزراعة الأمريكية، فإن عدد الكلاب والقطط التي ثبتت إصابتها بكورونا في الولايات المتحدة لا يزيد على 25.