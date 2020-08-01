بعد 6 أشهر على إعلانها وجود حالة طوارئ عالمية، اجتمعت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية (الجمعة) للمرة الرابعة لتقويم وضع جائحة كوفيد-19 التي «ستبقى آثارها ماثلة لعقود مقبلة»، وفق المدير العام للمنظمة.

واللجنة مؤلفة من نحو 20 عضوا ومستشارا، ويمكنها رفع توصيات جديدة، أو تعديل أخرى مع توقع دون شك الإبقاء على حالة الطوارئ في وقت أصاب فيه فايروس كورونا المستجد أكثر من 17 مليون شخص، توفي أكثر من 660 ألفا منهم في العالم.

ونقل موقع «سكاي نيوز» عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله في مستهل الاجتماع: «إن هذا الوباء يمثل أزمة صحية لا تتكرر سوى مرة واحدة في كل قرن، وسوف تبقى آثارها ماثلة لعقود مقبلة».