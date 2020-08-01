قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الجمعة)، إنه يدرس العديد من البدائل بشأن تطبيق «تيك توك» الذي تملكه شركة ByteDance الصينية، دون أن يستبعد حظر التطبيق في بلاده.

وفي حديث للصحفيين قال ترمب: «نحن ندرس تيك توك... قد نحظر التطبيق، وقد نفعل أشياء أخرى».

وأضاف: «هناك بعض الخيارات، لكن الكثير من الأمور تجري حاليا، لهذا سنرى ما الذي سيحدث».

وأوضح تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أن ترمب يستعد لتوقيع أمر تنفيذي يجبر شركة ByteDance على التنازل عن ملكية التطبيق للولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن بدوره، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك تطبيق «تيك توك».

وذكر بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز قائلا «لا أريد أن استبق الرئيس دونالد ترمب لكنه أمر ندرسه».

وتوقع المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو أن يتخذ الرئيس دونالد ترمب «إجراء قويا» ضد تطبيقي «تيك توك»، و«وي تشات» اللذين قال إنّهما يرسلان كل البيانات إلى خوادم في الصين مباشرة إلى الجيش الصيني والحزب الشيوعي الصيني والوكالات (الرسمية) التي تريد سرقة ممتلكاتنا الفكرية.