أكد رئيس الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل راين، (الخميس)، أن فايروس كورونا «يمكن أن يؤثر على العديد من الأعضاء».



وقال إن كوفيد-19 «يسبب التهاباً في الرئتين، ولكن تبين أيضاً أن هذه العملية الالتهابية يمكن أن تمتد إلى نظام القلب والأوعية الدموية وإلى الدم والقلب والأعضاء الأخرى»، مضيفاً: «نحن لا نعرف ما هو تأثيره على المدى الطويل».



وشدد على عدم «تعريض النفس بصورة متهورة للمخاطر. إن المخاطر في الوقت الحاضر لا يمكن تحديدها بشكل واضح».



وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذّر في وقت سابق (الخميس) الشباب من أنهم ليسوا بمنأى من خطر فايروس كورونا المستجد في حين أنهم يتعاملون في بعض البلدان باستخفاف حياله، ما يؤدي إلى زيادة معدلات انتقال الفايروس.



وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي: «قلنا ذلك ونقوله مرة أخرى: الشباب يمكن أن يصابوا والشباب يمكن أن يموتوا، والشباب يمكن أن ينقلوا الفايروس».