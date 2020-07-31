احتلت الكويت المرتبة الثانية عالمياً في ارتفاع درجات الحرارة؛ إذ سجلت منطقة الصليبية الأعلى درجة بـ 52.5 درجة مئوية خلال 24 ساعة ماضية، سبقتها منطقتا العمارة والبصرة في العراق، بحسب مواقع رصد الطقس العالمية.



وشهدت الكويت (الخميس) ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث سجلت محطات الرصد الجوي في مطار الكويت الدولي درجات فوق الـ 50 درجة مئوية في أغلبية مناطق البلاد.



وكانت إدارة الأرصاد الجوية توقّعت تسجيل 8 مناطق في البلاد درجات أعلى من 50 درجة مئوية، بدءاً من العاصمة الكويت بـ 51 درجة تبعها العبدلي والجهراء ومطار الكويت الدولي وجال اللياح بـ 52 درجة، ثم الوفرة 50، والسالمي 51 درجة، في حين كانت منطقتا مطربة والصليبية الأعلى توقّعاً، بـ 53 درجة مئوية، بحسب صحيفة القبس الكويتية.