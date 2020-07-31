أحيل مسؤولون بالإذاعة المصرية للتحقيق بعد أن تسببوا ببث أذان المغرب قبل موعده بنحو 4 دقائق، ما تسبب في إفطار الملايين من المصريين الذين صاموا يوم عرفة أمس (الخميس).

وأكد رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار أنه يجري التحقيق في إذاعة أذان المغرب قبل موعده عبر «إذاعة القرآن الكريم»، مضيفاً أن الخطأ ربما يكون فنيا أو تنسيقيا، وهو ما سيتكشف خلال التحقيقات، وبعدها سيتم تحديد المتسبب ومعاقبته.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر الواقعة وطالبوا بالتحقيق، خصوصا أنه جرى العرف على أن يقوم مقيمو الشعائر والمؤذنون بمساجد مصر برفع الأذان تزامناً مع موعد بثه على «إذاعة القرآن الكريم».

وبسبب الواقعة قام الملايين من المصريين الذين يصومون يوم عرفة بالإفطار قبل موعد الأذان الحقيقي.

من جانبها، اعتذرت «إذاعة القرآن الكريم» عن بث الأذان قبل موعده. وقالت في بيان نشرته على حسابها في موقع «فيسبوك» مساء أمس (الخميس): «مستمعونا الكرام.. مستمعو إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.. نعتذر عن هذا الخطأ الذي تسبب في إذاعة أذان المغرب اليوم قبل موعده بـ4 دقائق وهو خطأ بشري غير مقصود ورصيدنا لديكم يسمح بتقبل الاعتذار».

وأضافت: «نعدكم بأنه سيتم فتح تحقيق في هذا الأمر لمحاسبة المتسبب فيه حتى لا يتكرر ثانيةً».