أوقفت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية رجلا أشهر سلاحه في بهو فندق بميامي، بعدما غضب من امرأة وابنها لأنهما «لم يحترما التباعد الاجتماعي» الموصى به للحد من انتشار فايروس كورونا.

وألقت الشرطة القبض على دوغلاس ماركس بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل وإشهاره علنا.

وجاء في تقرير الشرطة أن الرجل الموقوف قال للسائحين: «عليكما الرحيل. أنتما لا تحترمان التباعد الاجتماعي».

لكن المرأة فيرونيكا بينا وابنها، وهما سائحان من ولاية نيومكسيكو، تجاهلا ملاحظته وجلسا على أريكة مديرين له ظهرهما.

وأضافت فيرونيكا أن ماركس قال بعد ذلك «سأهتم بأمرهما. ثمة شخصان لا يحترمان التوصيات»، وسمعت طلقات نارية في بهو الفندق دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات.