أعلن المكتب الصحفي لإدارة مقاطعة ترنوبل في أوكرانيا، أن أحد سكان المقاطعة أصيب بعدوى فايروس كورونا المستجد للمرة الثالثة.



ونقل موقع «روسيا اليوم» عن رئيس مديرية الصحة الإقليمية فلاديمير بوغايشوك قوله: «في فترة سابقة، أصيب هذا الرجل مرتين بمرض كوفيد-19. إذا كانت العدوى تصيب المريض للمرة الثالثة، فهذا يعني، أن الإصابة بعدوى الفايروس التاجي سابقاً، لا تحمي من خطر التقاط العدوى من جديد».



وأشار بوغايشوك، إلى أنه يلاحظ تدهور الوضع الوبائي في المنطقة. ولكن رغم ذلك تبلغ نسبة الأسرة في المؤسسات الطبية المشغولة من جانب المصابين بالفايروس التاجي خلال الموجة الأولى - 26.7%. ومن بين نحو 1100 مريض، هناك 30 شخصاً في حالة خطيرة.



وفسر الطبيب، تدهور الوضع الوبائي في المنطقة، بعدم امتثال المواطنين لتدابير الحجر الصحي والوقاية الفردية.



وقال بوغايشوك، «إن الناس لا يفهمون تماماً مدى تعقيد الوضع المتعلق بهذا المرض، الذي ينتشر بسبب عدم الامتثال لتدابير الحجر الصحي».