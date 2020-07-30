كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في فيتنام باك كيدونغ، عن نتائج دراسة السلالة الجديدة من فايروس كورونا المستجد، الذي تم اكتشافه أخيراً في مدينة دا نانغ الفيتنامية.



وقال كيدونغ، في حديث نقله موقع VnExpress: «لم يتغير انتشار وشدة المرض. في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على أن هذه الطفرات في الفايروس تتسبب في زيادة أو نقصان في عدوانية وضراوة الفايروس (قدرته على التسبب في إصابة وموت الكائن الحي)، وكذلك في ظهور أعراض أقوى وأكبر للمرض لدى المصابين».



في وقت سابق، أعلنت سلطات مدينة دا نانغ عن تفشي مرض كوفيد-19، ووفقاً لها يجري الحديث عن نوع «عدواني» من الفايروس الذي يؤدي بسرعة إلى حالات خطيرة. وتقول السلطات، إن اثنين من بين كل 4 مصابين، يحتاجان لأجهزة تهوية الرئتين. وحتى الآن تم تسجيل ما مجموعه 42 إصابة بهذا النوع من الفايروس، 37 حالة في دا نانغ.



وتسبب ذلك، بإثارة قلق جدي في فيتنام، وتم منع الدخول والخروج من المدينة، وباشر العلماء بدراسة النوع الجديد من الفايروس.



الفايروس الفيتنامي، يشبه الفايروس الذي انتشر حول العالم في يوليو.



وتتميز طفرة D614G، بسمية قوية، وبسببها وقع نحو 70 بالمائة من الإصابات في العالم، وفي أوروبا - 100 بالمائة تقريباً.