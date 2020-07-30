أفادت صحيفة بأن كوريا الشمالية لم تسجل أية حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد، حتى بعد عودة منشق كوري شمالي من الجنوب أخيراً.



ونقل موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة «رودونغ شينمون» الناطقة باسم حزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية (الخميس) قولها إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد في البلاد حتى الآن.



وذكرت الصحيفة أنه حتى لو لم تكن هناك أية حالة إصابة بكورونا، يجب البقاء في حالة يقظة وانتباه، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة مثل إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية كافة.



وفي يوم 26 يوليو، أعربت كوريا الشمالية عن قلقها من احتمال تفشي الفايروس، قائلة إن منشقاً كورياً شمالياً، يشتبه في إصابته بالفايروس، عاد إلى الشمال في يوم 19 يوليو.



وعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعاً طارئاً موسعاً للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب ورفع النظام الوطني للوقاية من الطوارئ إلى «حالة الطوارئ القصوى».



وقال بعض المراقبين إن كوريا الشمالية قد تستغل عودة المنشق كفرصة لإلقاء اللوم على كوريا الجنوبية في تفشي الفايروس، لكنها لا تزال مصرة على «خلوها من كورونا».



ولم تبلغ كوريا الشمالية حتى يوم 29 يوليو عن أية حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة.



وقال المسؤول الصحي الكبير بكوريا الجنوبية يون تيه-هو، في مؤتمر صحفي عُقد في يوم 27 يوليو، إنه لم يتم تسجيل الشخص الذي يعتقد بأنه منشق عاد إلى الشمال، كمريض بكورونا، ولم يتم تصنيفه كشخص على اتصال مع مصابين.