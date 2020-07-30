ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم (الخميس)، أن انفجاراً وقع داخل مطعم في منطقة فوكوشيما شمالي البلاد، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18 شخصاً على الأقل بجروح.



وقالت المجموعة المالكة التي تدير سلسلة من المطاعم، إن المطعم كان يخضع لإصلاحات.



وأصدرت المجموعة بياناً تعتذر فيه للضحايا. وقالت إنها تتعاون مع السلطات لتحديد سبب الانفجار، بحسب موقع «روسيا اليوم».



وعرضت وسائل الإعلام لقطات للمطعم المدمر ظهرت خلالها أيضاً نوافذ مهشمة في بنايات مجاورة وتناثر قطع من المعدن والزجاج في المكان.



وقال بعض مستخدمي موقع «تويتر» في المنطقة إنهم سمعوا دوياً صاخباً وقت الانفجار وشموا رائحة غاز.