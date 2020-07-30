نصحت منظمة الصحة العالمية، (الأربعاء)، المسؤولين الحكوميين بعدم محاولة تحقيق ما يسمى بمناعة القطيع ضد فايروس كورونا المستجد من خلال السماح له بالانتشار بسرعة في جميع أنحاء مجتمعاتهم.



وحذرت المنظمة من هذه الخطوة قائلة إنها ستجعل المستشفيات مكتظة بالمرضى وتقتل الكثير من الناس.



وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، في جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة: «يعتقد معظم العلماء أن 60% إلى 80% من السكان يحتاجون إلى التطعيم أو تشكيل أجسام مضادة طبيعية لتحقيق مناعة القطيع».



وأضاف: «بغض النظر عن هذا الرقم، فإننا لسنا قريبين منه، ما يعني أن هذا الفايروس أمامه طريق طويل ليحرقه في مجتمعاتنا قبل أن نصل إلى ذلك. ومجرد انتظار حدوث مناعة القطيع بالسماح للفايروس بالانتشار، كما أشار بعض معارضي تدابير التباعد الاجتماعي، أمر خطير».



وتابع: «حتى لو لم يمت الناس بسبب المرض، فلا تزال هناك مشاكل طويلة الأمد. أي شخص ينظر إلى المرضى الذين يعانون من إصابات كوفيد الشديدة يدرك أن هذا مرض عنيف للغاية ويضغط على العديد من الأجهزة في الجسم، ونظام القلب والأوعية الدموية، والجهاز العصبي».



وأردف أن الشباب الذين تعافوا من «كوفيد 19» غادروا المستشفيات بصحة جيدة، فقط ليكتشفوا مشاكل بعد 10 أو 15 أسبوعاً، مضيفاً: «لا يمكنهم الركض. لا يستطيعون ممارسة الرياضة، ويشعرون بضيق التنفس، يعانون من نوبات السعال. فمن يريد ذلك أو يحتاج إليه؟».