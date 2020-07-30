أعلن علماء آثار اكتشاف مقبرة قديمة تعود إلى عهد أسرة تانغ (618-907) في محافظة فوتشنغ بمقاطعة خبي في شمالي الصين. وتم استخراج أكثر من 20 قطعة من الآثار الثقافية من المقبرة، بما في ذلك وعاء خزفي أبيض وفخار مزجج ثلاثي الألوان ومرآة برونزية وثور يمشي وأرنب خزفي ووعاء فخاري أحمر ومئات العملات المعدنية النحاسية المكتوب عليها «كاييوان تونغباو».



وبحسب موقع «سبوتنيك»، تشير تصميمات وهيكل بناء المقبرة وآثار الفخار الأحمر والعملات النحاسية ذات علامات «كاييوان تونغباو» جميعها إلى عهد أسرة تانغ المتوسط والمتأخر، الذي يعود تاريخها إلى أكثر من 1000 عام. وقالت مديرة معهد حماية الآثار الثقافية في فوتشنغ تشي هونغ شيا:«إن المقبرة تقدم أدلة تاريخية على عادات الجنازات المدنية في المنطقة السهلية بوسط خبي خلال عهد أسرة تانغ».



وتقع المقبرة في قناة نهر في قرية يانغتشونغشو، عُثر عليها أثناء أعمال تجريف النهر، وفقاً لوكالة «شينخوا». وتحوي غرفتين متصلتين، كلتاهما تضم توابيت خشبية، حيث كانت الغرفة الرئيسية لزوجين، والأخرى لامرأة.