قضت محكمة نمساوية، (الثلاثاء)، بالسجن 18 عامًا على رجل يبلغ من العمر 29 عامًا، لمحاولته قتل زوجته السابقة بقنبلة منزلية الصنع العام الماضي.

وبحسب موقع «سبوتنيك»، أصيبت الضحية (27 عاما)، وهي أم لثلاثة أطفال، بحروق خطيرة في الهجوم الذي وقع في أكتوبر الماضي، وتم تفجير العبوة الناسفة (على شكل طرد) عندما التقطتها السيدة من أمام شقتها في بلدة غوتارينغ في ولاية كارينثيا جنوبي النمسا.

وحكمت محكمة في كلاغنفورت، عاصمة كارينثيا، على زوج المرأة السابق بالسجن 17 عاما و8 أشهر، وقبوله في مرفق مخصص للجناة غير المستقرين عقليا.

فيما قضت المحكمة بالسجن 16 عامًا على شريكه البالغ من العمر 29 عامًا أيضًا، لمساعدته في تنفيذ الهجوم. ويمكن لكلا الرجلين وكذلك الادعاء استئناف الحكم.

وطبقاً لجلسات المحكمة، قام الشريك، وهو أحد أفراد الجيش، بوضع الطرد خارج منزل المرأة، ودق جرس الباب ثم هرب.

في هذه الأثناء كان الزوج السابق -الذي خدم أيضًا بالجيش في الماضي- يختبئ في مكان قريب وقام بتفجير العبوة عن بعد.