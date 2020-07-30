أصيب أستراليون بالذهول عندما رمت الأمواج بمخلوق ضخم «يشبه الفضائيين» على الشاطئ.

وصدم الوحش البالغ طوله 6 أقدام (1.8 متر) السكان المحليين والسائحين بعد أن حملته الأمواج إلى اليابسة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعثر رواد الشاطئ على هذا المخلوق العجيب، المعروف باسم «سمكة شمس المحيط»، حيث كان ميتا على الرمال.

ويعتقد أن السمكة الرمادية والبيضاء الضخمة يبلغ طولها مترين، وهذا في الواقع يعد حجما صغيرا بالنسبة لهذه الأنواع.

ورصد الأطباء البيطريون، كاث رامبتون وزوجها توم، السمكة عند مصب نهر كينيت على الساحل الجنوبي الغربي لفيكتوريا في أستراليا يوم السبت.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل أستراليا» عن كاث قولها: «ما أعرفه أن هذا المخلوق ليس عينة كبيرة جدا، أعتقد أنه يمكن الحصول على ضعف هذا الحجم».

ووجد السائحان تيم روثمان وجيمس بارهام السمكة (الاثنين)، حيث قال روثمان: «كنا نسير على الشاطئ وشاهدنا هذه الكتلة الكبيرة على الرمال. لم أر شيئا كهذا من قبل».

يشار إلى أن سمكة شمس المحيط يمكن أن يصل طولها إلى 3 أمتار وارتفاعها 4.2 م وتزن 2.5 طن.

ويعتبر الخبراء هذه المخلوقات نادرة. ولكن ليس من غير المألوف أن تدفع بها الأمواج على الشواطئ، حيث عثر الصيادون على سمكة شمس في العام الماضي، عند مصب نهر موراي في أستراليا أيضا. ووزن هذا الوحش عدة مئات من الكيلوغرامات ويبلغ طوله 2.5 متر.