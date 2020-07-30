أعلنت الكويت، فجر (الخميس)، أنها سمحت للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دول عدة، اعتبارا من الأول من أغسطس، باستثناء القادمين من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال.

وقال مركز التواصل الحكومي على «تويتر» نقلا عن قرار لمجلس الوزراء إن الكويت ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الأول من أغسطس.

ويستثني القرار القادمين من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال.

وكانت الكويت أعلنت الشهر الماضي أنها ستستأنف جزئيا الرحلات التجارية اعتبارا من أغسطس، لكنها لا تتوقع أن تصل إلى الطاقة التشغيلية قبل عام من الآن، حيث يتعافى قطاع الطيران تدريجيا بعد التوقف الناجم عن أزمة كوفيد-19.