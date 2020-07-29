أكدت الطبيبة الطالبة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية فرح زيد الحمدان، أن تسوس الأسنان يعد مشكلة صحية عامة يعاني منها العديد من الأطفال، إذ إن التقديرات تشير إلى أن 80% من الأطفال في المملكة يعانون من تسوس الأسنان.

وبينت أن تسوس الأسنان يحدث عندما تتفاعل أنواع من البكتيريا التي تعيش في الفم مع الكربوهيدرات الناتجة من الأطعمة والمشروبات مثل المشروبات الغازية والحلوى التي تترك على السطح الخارجي للأسنان (الذي يعرف بالمينا)، وتعمل هذه الأنواع من البكتيريا على إزالة المعادن الموجودة بالأسنان عن طريق إنتاج الأحماض التي تهاجم المينا وتعمل على إضعاف الأسنان.

ولفتت إلى أن تسوس الأسنان يمكن رصده عند الأطفال من خلال ملاحظة بقع بيضاء تتشكل على الطبقة الخارجية للأسنان، وهذه البقع تشير على أن طبقة المينا الخارجية للسن يتم تدميرها، وإذا ترك تسوس الأسنان دون علاج، فمن الممكن أن يتسبب بآلام، أو بتكون الخراج أو أمراض اللثة، أو حتى فقدان الأسنان في الحالات المتقدمة.

وأكدت أنه لحسن الحظ فإن تسوس الأسنان مرض يمكن الوقاية منه وتجنبه بالممارسات الصحيحة مثل ترسيخ روتين عناية بالفم منذ سن مبكرة عن طريق تنظيف الأسنان مرتين يومياً للتخلص من بقايا الطعام التي تلتصق بالأسنان، والحد من استهلاك الوجبات الخفيفة والحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، واتباع نظام غذائي متوازن، ومن النصائح المهمة الأخرى استخدام الفلورايد وهو معدن يمكن أن يمنع تسوس الأسنان ويوقف تقدمه، ويمكن العثور على الفلورايد في معجون الأسنان المدعوم بالفلورايد أو باستخدام غسول للفم مدعوم بالفلورايد.