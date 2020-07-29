أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية (الثلاثاء) أن مصر تستعد للحصول على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية كأول دولة في العالم تستطيع القضاء على الفايروسات الكبدية وعلى رأسها فايروس «سي» المسبب لمرض التهاب الكبد الوبائي.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي، يظهر إضاءة معالم مصرية عدة باللون الأخضر احتفالاً بخلو مصر من فايروس «سي».

وأكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، أن مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فايروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية «تعد نقطة تحول للمنظومة الصحية في مصر، كما أثبتت للعالم قدرة مصر على الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان المصري، حيث تم الانتهاء من فحص 60 مليون مواطن ضمن المبادرة وتقديم العلاج للمصابين بالمجان».

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الكبدي الذي يوافق 28 يوليو من كل عام، حيث نجحت في اتمام ذلك المسح في 7 أشهر فقط، وذلك منذ إطلاق المبادرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.

ومن جانبه أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بالتجربة المصرية في مواجهة فايروس سي باعتباره أكبر مسح في تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بالمجان.