أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل دميتريف، أنه ستتم المصادقة على اعتماد لقاح روسي ضد فايروس كورونا (كوفيد-19) في موعد لا يتجاوز 10 أغسطس القادم.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، في حوار مع شبكة «CNN»، أن العمل جار في هذا الاتجاه.

وقارن دميتريف استباق روسيا باقي الدول في التوصل إلى لقاح ضد فايروس كورونا، بإطلاق أول قمر صناعي في عهد الاتحاد السوفييتي، سنة 1957.

وأوضح أن العلماء الروس ليس همهم أن يكونوا الأوائل بقدر ما هم حريصون على إنقاذ حياة البشر.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، صرح الأسبوع الماضي، أن استخدام لقاح محتمل ضد فايروس كورونا المستجد في روسيا قد يبدأ في شهر أغسطس القادم، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للفئات التي هي أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفايروس.