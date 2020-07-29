أعلنت شركة مودرنا، (الثلاثاء)، أن التجارب التي أجرتها على لقاح لمرض كوفيد-19 أدت إلى استجابة مناعية قوية ووفرت حماية من الإصابة بفايروس كورونا المستجد في دراسات أجريت على القردة.

ونقل موقع «سكاي نيوز» عن الشركة قولها إن اللقاح ميرنا-1273، الذي أعطي للقردة وفر حماية للرئة والأنف من الإصابة ومنع المرض الرئوي في جميع الحيوانات. وأكدت «مودرنا» أنها بدأت بالفعل الاختبارات على البشر.

وبدأت الشركة، (الاثنين)، مرحلة متأخرة من الدراسة تستهدف إجراء اختبارات على متطوعين أصحاء، وقد تفسح النتائج الإيجابية لهذه التجارب الطريق أمام موافقة الجهات الرقابية والاستخدام واسع النطاق للقاح في موعد أقصاه نهاية العام.