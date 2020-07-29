حذرت منظمة الصحة العالمية، (الثلاثاء)، من التهاون في مواجهة انتقال عدوى فايروس كورونا المستجد، خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، مشيرة إلى أن هذا الفايروس ليس مثل الانفلونزا التي تأخذ طابعا موسميا في العادة.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس، في إفادة صحفية عبر الإنترنت من جنيف «الناس ما زالوا يفكرون في مسألة المواسم، ما ينبغي أن نفهمه جميعا أن هذا الفايروس جديد وسلوكه مختلف».

ودعت إلى توخي الحذر في تطبيق الإجراءات لإبطاء عدوى كورونا التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة، فيما تواصل دول عدة فرض إجراءات التباعد الاجتماعي.

ونبهت إلى مغبة التفكير في وجود موجات للفايروس. وقالت: «ستكون موجة كبيرة واحدة. سوف تتفاوت علوا وانخفاضا بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف يلامس قدميك».