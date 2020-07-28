أكد طبيب الامتياز في طب وجراحة الأسنان الدكتور فيصل سعود السيف، أن من أهم الفترات في السنة التي تلزم الشخص بالخضوع لمشاغلها والخشوع بالأعمال فيها هي فترة الحج، حيث يلزم الشخص فيها بالتقيد بجدول والتنقل من مكان لمكان خاشعاً فيها راجياً المولى أن يتقبل حجه و أن يغفر له ذنوبه.

وأشار إلى أنه في هذه الفترة ربما الكثير من الحجاج لا يهتم بصحة الفم لديه نظراً، وإن كان هناك اهتمام من البعض سنرى الكثير منهم يتوجهون للسواك، لكن الأغلبية يستخدمونه استخداماً خاطئاً بشكل أفقي ويدعكونه بقوة غير مراعين التآكل المحتمل حدوثه للأسنان، وغير مراعين انحسار اللثة الذي قد يحصل بسبب الدعك القوي في منطقة السن القريبة من اللثة تاركين الكثير من الجير بسبب هذا الاستخدام الخاطئ.

وأكد أن الاستخدام الصحيح للسواك لمن رغب استخدامه هي مشابهة للطريقة المثلى لتنظيف الأسنان، وذلك بشكل عامودي بزاوية 45 بين السن واللثة لكي تتخلخل شعيرات السواك بين السن واللثة مزيلة ما تبقى من جير في جيوب اللثة.

كما يجب تخفيف قوة الدعك أثناء استخدام السواك نظراً لخشونة السواك مقارنة ببعض فرش الأسنان الناعمة أو متوسطة النعومة، فيما يجب الأخذ في عين الاعتبار أن استخدام السواك لا يغني عن التنظيف بالفرشاة والمعجون لخلو السواك من مادة الفلورايد الحامية من التسوس الموجودة في معاجين الأسنان، فالسواك لربما قد يغني عن استخدام الفرشاة في إزالة الجير لكن أبداً لا يغني عن استخدام المعجون في حماية الأسنان من التسوس.