تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، (الاثنين)، ببناء آلاف الاميال من الطرق المخصصة للدراجات الهوائية، لحضّ البريطانيين على التحرك، والحفاظ على صحتهم بعد أشهر من الإغلاق.

ونقل موقع «سكاي نيوز» عن جونسون قوله «من أجل بناء أمة أكثر صحة ونشاطا، نحتاج إلى وجود بنية تحتية صحيحة وإلى التمرين والدعم لجعل الناس يثقون بالتنقل بواسطة الدراجات الهوائية».

وأضاف: «لهذا حان الوقت للتغيير والمضي قدما بأكبر خططنا وأكثرها جرأة لتعزيز التنقل النشط، بحيث يتاح للجميع أن يشعروا بفوائد ركوب الدراجات الهوائية»، حسبما نقلت «فرانس برس».

وكان جونسون أطلق برنامج تشارك الدراجات في لندن خلال توليه رئاسة بلديتها بين عامي 2008 و2016، لكن ما يسمى بــ«دراجات بوريس» بقيت بلا حراك إلى حد بعيد خلال أشهر من الإغلاق تحولت خلالها مساحات كبيرة من وسط لندن الى أمكنة فارغة ولا يزال بعضها كذلك حتى اللحظة.

ووفق رؤية جونسون فإنه يخطط على المدى البعيد لدفع المزيد من البريطانيين إلى استخدام الدراجات الهوائية للذهاب إلى عملهم.