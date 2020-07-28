أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تفاؤله بتوفر لقاحٍ ضد فايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بحلول نهاية العام 2020، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لإنجاز اللقاح والعقاقير المضادة للفايروس.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي (الاثنين) في منشأة موريسفيل للبحوث بولاية نورث كارولينا: «إن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، حيث يجري العمل حاليا على أربع لقاحات، وجميعها حققت تقدما مذهلا».

وأكد أن اللقاحات ستكون متاحة أمام الجميع فور الانتهاء من تصنيعها، لافتا الانتباه إلى أن هناك أكثر من 140 تجربة سريرية لعلاجات الفايروس، مثل ريمديسيفير وديكساميثازون وبلازما الدم، بالإضافة إلى علاج الأجسام المضادة الذي ما يزال في المراحل النهائية للتجارب.

يذكر أن المرحلة التجريبية لنتائج أكبر دراسة حول لقاح كوفيد-19 في العالم، بدأت أمس، حيث أسهم أول 30 ألف متطوع في اختبار لقاح طورته شركة (موديرنا) بتمويل من الحكومة الأمريكية، فيما ستبدأ بعد ذلك، في أغسطس، الدراسة النهائية للقاح أكسفورد، وتليها خطط لاختبار لقاح آخر من جونسون آند جونسون في سبتمبر، ونوفافاكس في أكتوبر.